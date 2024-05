Agente penitenciário faz disparos na saída de supermercado em São Bernardo

Na noite deste domingo (5), um agente penitenciário, de 38 anos, efetuou disparos de arma de fogo no estacionamento de um supermercado, na Rua Frei Damião, em São Bernardo. O incidente se originou quando uma criança teria atravessado na frente do veículo do servidor público. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o homem deixava o estabelecimento.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a discussão teria sido iniciada pela mãe da criança, que chamou outras pessoas para o local e teriam agredido o agente. O homem, cuja a identidade não foi revelada, retirou uma arma de seu carro e atirou três vezes para o alto. Ninguém ficou ferido.

O policial penal foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e teve a arma apreendida por estar com o porte vencido. O caso foi registrado como lesão corporal, disparo de arma de fogo e legítima defesa no 2º DP de São Bernardo.