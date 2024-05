Polícia prende terceiro suspeito de golpe usando contas Pix do RS

A Polícia Civil prendeu ontem na Vila Palmares, em Santo André, o terceiro suspeito de integrar um grupo que simulou contas oficiais do governo do Rio Grande do Sul para receber doações via Pix que seriam destinadas às pessoas atingidas pelas enchentes no estado gaúcho. Ele já tinha um mandado de prisão expedido e foi encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) do município, afirmou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Além dele, outras duas pessoas, um homem e uma mulher, já tinham sido presas nesta semana em Santo André pelo mesmo crime. Conforme as investigações, a fraude começou logo no início das enchentes que atingiram as cidades gaúchas. O casal teria criado perfis falsos nas redes sociais em referência ao governo do estado

e iniciado campanhas para recebimento de doações.

Segundo a SSP do Rio Grande do Sul, os suspeitos possuem antecedentes em crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. O casal teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça.

A Operação Dilúvio Moral é realizada pelos agentes do Rio Grande do Sul para combater fraudes, golpes e atentados relacionados aos serviços de utilidade pública em períodos de calamidade.

No município do Grande ABC, as equipes realizaram o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e outros três de busca e apreensão contra uma associação criminosa. Para a prisão, os agentes contaram com o apoio dos policiais do GRT (Grupo de Responsabilidade Tática) do Demacro, assim que localizaram os suspeitos no Estado de São Paulo.

FORÇA-TAREFA

A SSP-RS afirmou que até o momento mais de 50 casos foram analisados pelo Deic, sendo que 70% foram concluídos. Outros já contam com inquéritos policiais instaurados e aguardam diligências investigativas a fim de responsabilizar os identificados.

Entre os casos analisados preliminarmente, já foram retiradas 15 páginas criminosas do ar. “Destas, ao menos cinco contas bancárias foram bloqueadas, impedindo um enriquecimento ilícito de dezenas de milhares de reais”, pontuou o órgão.