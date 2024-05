Jovem atropelada em São Caetano é homenageada na Avenida Kennedy

A manhã deste sábado foi marcada por homenagens na Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano, local onde Geovanna Viana Lima, 19 anos, morreu após ser atropelada por Arthur Franklin Moita, 35. O acidente ocorreu na sexta-feira (10), e segundo o registro da ocorrência, o motorista estaria disputando racha e estava embriagado.

Grupo de 50 pessoas, entre amigos, familiares, artistas e representantes dos coletivos RevoluSoul e Akilomba SCS, participaram do evento. Cartazes e bexigas foram expostas pela via. “Justiça por Geovanna. Sua lembrança estará eternizada em nossas mentes e corações", dizia uma das faixas.

Além dos pedidos por Justiça, os participantes promoveram série de ações culturais para homenagear a jovem, como sarau, apresentação do grupo de dança que a adolescente fazia parte, música ao vivo com DJ e arte em um muro com a imagem de Geovanna, grafitada pelo artista Rogerio Padial.

A companheira de dança da vítima, Julia Cascapera Martins, 17, falou sobre a importância de realizar a homenagem para a amiga. “Ela era uma pessoa jovem, que tinha sonhos, amigos e família. Além disso, esse evento é importante para mostrar o caso dela para que a Justiça seja feita. Estamos aqui para mostrar como ela era uma pessoa boa, alegre e ótima amiga”, disse Julia emocionada.

Nicolle Alves Borges, 16, contou que a Geovanna foi a responsável por unir as três amigas e criar o grupo 5YNK, que performa músicas de K-Pop. “Sempre fui muito tímida, e ela foi a primeira pessoa a falar comigo na escola. Somos 12 integrantes e para sempre seremos 12 com a presença dela”, pontuou.

A vereadora de São Caetano, Bruna Biondi, do coletivo Mulheres Por + Direitos (Psol), compareceu ao evento e cobrou providências da Prefeitura sobre a segurança no trânsito do município.

“Esses casos sempre acontecem na cidade por negligência do poder público que não investe em lombadas redutoras de velocidade e em ações de abordagem, se quer tínhamos um bafômetro funcionando quando o caso aconteceu. Tudo isso é parte da negligência do Estado que faz com que casos como esse aconteçam. Não dá mais para perder nenhum jovem, é por isso que estamos aqui lutando por Justiça e para que o caso não caia na impunidade”, finalizou a parlamentar.

O CASO

Na última sexta-feira (10), Arthur Franklin Moita foi preso em flagrante após atropelar a jovem por volta das 19h, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontraram Geovanna ferida.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, o suspeito foi submetido ao teste do etilômetro após o acidente, que confirmou a presença de álcool no organismo. Geovanna não resistiu e teve a morte atestada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

(Colaborou Wendell Nunes)