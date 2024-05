Com pé fraturado há 20 dias, jovem aguarda por cirurgia em S.Bernardo

A ajudante geral Mayane Gomes, 27, moradora do bairro Industrial, em São Bernardo, aguarda por transferência para cirurgia no Hospital das Clínicas do município desde a segunda-feira (29). Ela torceu o pé direito em 15 de abril e, inicialmente, recebeu diagnóstico de luxação na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Baeta Neves. Dias depois, a jovem percebeu que a dor não passava e foi novamente ao posto de saúde, onde teve encaminhamento para o Hospital de Urgência. Nele, os médicos disseram que, na verdade, ela estava com o pé fraturado desde o primeiro dia – sendo necessário passar por procedimento cirúrgico.

“Escorreguei na rua, torci meu pé no dia 15 e fui à UPA Baeta Neves. Tinha uma espera gigantesca. Cheguei lá às 17h30 e só fui atendida pela médica às 21h20. Estava bem cheio. A médica pediu um raio X e me disse que eu tinha luxado meu pé, após uma torção e me deu cinco dias de atestado. Recomendou que eu usasse bota ortopédica e me liberou. Os dias foram passando e eu continuei com dor. Achei que fosse normal no processo de recuperação. Continuei esperando. Quando passaram 15 dias, pensei ‘isso aqui já não está certo’”, comenta.

No último domingo (28), Mayane decidiu ter uma nova consulta para entender o que estava acontecendo. Ela foi à UPA Ferrazópolis, mas o local não possui equipamento para realizar raio X. Depois, foi à unidade da Vila São Pedro, onde aguardou por duas horas e desistiu do atendimento por causa da fila de espera.

Na segunda-feira (29), ela passou novamente na UPA Baeta Neves e recebeu encaminhamento para ser atendida no Hospital de Urgência, onde permanece internada. “A ortopedista pediu um novo raio X e constatou que eu estava com uma fratura desde o primeiro dia. Sei que preciso operar, mas não me disseram exatamente qual o procedimento que vão fazer. Estou internada desde a madrugada da terça-feira aguardando uma transferência para o Hospital das Clínicas. A própria médica falou que tem pessoas esperando há mais de dez dias. Nem há previsão de quando farão a cirurgia.”

Mayane questiona por mais quanto tempo terá que ficar com o pé fraturado para receber a transferência e o atendimento necessário para o caso. “Deveria ser considerado urgência. Uma fratura deveria ser prioridade. O problema foi que a primeira médica, da UPA Baeta Neves, não leu direito o exame e acabou me prejudicando. Já aqui no hospital a maior questão é a demora. Acredito que estão colocando outros casos na frente e eu fico aqui esperando. É tudo muito incerto.”

O Diário questionou a Prefeitura de São Bernardo sobre o caso de Mayane Gomes, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.