Prefeitura de Mauá anuncia início da regularização da área do Chafick

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou o início da regularização da área do Chafick, que fica dentro do maior bairro da cidade, o Jardim Zaíra. Ele assinou a portaria, permitindo que a Prefeitura entregue ao cartório, a documentação dos primeiros 40 lotes que estão aptos a serem regularizados. Eles passaram por etapas como cadastro social, estudo topográfico e selagem.

“Conseguimos dar esse passo importante, motivados pelo sonho desse trabalhadores e trabalhadoras que acreditaram em promessas do passado, e que agora se tornam realidade. Tudo isso, também graças ao apoio do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estamos dando o pontapé inicial na regularização de 40 imóveis na rua Horácio Geraldo da Silva e áreas adjacentes” afirmou o prefeito Marcelo Oliveira. Ele relembrou que a continuidade do projeto chegou a ficar em risco. “Precisamos de muito paciência e insistência. Esse projeto é crucial para nossa comunidade, e quase foi perdido devido à falta de interesse da gestão anterior. Contudo, com o empenho de nossa equipe e a volta do presidente Lula, recuperamos os recursos e retomamos o trabalho social no ano passado. E, agora, vamos iniciar a regularização” festejou.

A Prefeitura agora encaminhará a documentação dos lotes ao cartório, que emitirá os títulos definitivos de propriedade, proporcionando segurança jurídica aos cidadãos e suas famílias.

“Além disso, em breve, daremos início à regularização fundiária em outras ruas onde a topografia, selagem e cadastro social já foram realizados” explicou Marcelo Oliveira.

Essa iniciativa não apenas coloca os títulos de propriedade nas mãos dos cidadãos, mas também promove tranquilidade para todas as famílias envolvidas.

A expectativa é que outros setores do Chafick e Macuco comecem a ser beneficiados em breve. Na semana passada, o Governo Federal anunciou o PAC 2, que prevê a liberação de quase R$ 160 milhões, para realizar cadastro social, regularização e obras de infraestrutura que vai garantir desenvolvimento para outras regiões dentro do Chafick e Macuco.