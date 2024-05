Loja de colchão em São Caetano pega fogo; não há vítimas

Incêndio na loja de colchões Decor American foi registrado nesta manhã (25) em São Caetano. O local fica entre a Rua São Paulo com a Rua Augusto de Toledo, no Bairro Santa Paula. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o endereço e, segundo relatos, o fogo já está controlado. Até o momento, não há registro de vítimas.

Mais informações em breve