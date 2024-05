Penha Fumagalli entrega reforma de unidade de saúde e anuncia inauguração de CEME em Rio Grande da Serra

Na manhã deste sábado (25), a prefeita Penha Fumagalli ( PSD), entregou a reforma geral da USF (Unidade de Saúde da Família) Vanessa Mendes de Oliveira, no Parque América e anunciou investimentos que contemplam a saúde e a educação do município. O local recebeu a troca de telhado, piso, cobertura da entrada, serviços de pintura, troca de mobiliário e esquadrias, salas de atendimento, espaço fixo para os agentes de saúde da família, além de câmara para vacinação, que segundo a prefeita ainda não tinha na unidade.

Além da entrega deste sábado (25), Fumagalli anunciou outros investimentos no município "Logo estaremos iniciando a UBS Vila Conde, também estará passando por uma reforma, temos o projeto de uma nova UBS entre a Vila Lopes e a Vila São João, que também estaremos iniciando juntamente com a nossa EMEB, nossa primeira EMEB Ambiental, que fomos contemplados pelo PAC do Governo Federal" afirmou a prefeita durante ato de inauguração, ela também enfatizou a entrega do CEME ( Centro de Especialidades Médicas) para este semestre, o equipamento fica na Rua Venâncio Orsini, na região central.

O secretário de Saúde, Luís Fernando Pinotti Silva afirmou que Rio Grande está em processo de retomada da Estratégia Saúde da Família " Estamos contratando e montando equipes, já temos 6 equipes que foram reabilitadas pelo Ministério da Saúde em vias de habilitarmos mais 3, estamos num processo de retomada da atenção primária no município". Ao ser questionado pelo Diário, Luís Fernando enfatizou que os atendimentos de especialidades possuem uma demanda reprimida e que a entrega do CEME deverá reduzir essa necessidade primária.

A Unidade Saúde da Família, Vanessa Mendes de Oliveira contou com o investimento de R$ 298 mil, oriundo de emenda do Deputado Federal, Ivan Valente.