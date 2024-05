Produção e demissão

Duas informações que estampam a seção de Economia na edição de hoje deste Diário expõem o paradoxo da indústria automobilística brasileira, um dos setores que mais cobram políticas públicas – de todas as esferas de governo. Ao mesmo tempo em que o segmento celebra vendas históricas de veículos zero-quilômetro em abril, planta da GM em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, demite em massa. Tais acontecimentos lançam sombra de dúvidas sobre a narrativa utilizada por executivos de montadoras, que sempre relacionam vendas em ascensão à manutenção de empregos. E permitem questionamentos sobre a real necessidade de tantos incentivos à cadeia produtiva.

A contradição entre as duas notícias levanta questões importantes sobre o discurso predominante em torno das montadoras e seus interesses. Enquanto a indústria comemora o aumento nas vendas, a realidade dos trabalhadores que sustentam o setor parece ser negligenciada. A demissão de funcionários pela GM, embora localizada em planta específica, traz dúvidas sobre a eficácia dos incentivos públicos destinados a fortalecer a produção e manter empregos no setor automobilístico. Talvez esteja no momento de os governos, todos eles, reanalisarem suas políticas de relacionamento com a indústria. Parece que há excessos nas cobranças feitas por representantes do segmento.

Se o comércio de veículos registra recordes de venda, por que existem tantos casos de demissão em massa? A lógica não fecha. Não se trata de ingerência na administração das companhias. São dúvidas legítimas. Fomentar a sustentabilidade do setor automotivo, assim como a das demais cadeias produtivas do Brasil, é obrigação do poder público. Mas é preciso haver critérios bem transparentes e sólidos para embasar as políticas que se utilizam do dinheiro de todos os brasileiros para socorrer empresas privadas. O Grande ABC, região cujo desenvolvimento socioeconômico se deve, em grande parte, às linhas de montagem de automóveis,precisa se interessar por este debate. Sem mais demora.