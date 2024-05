Fatec abre mais de 900 vagas para cursos superiores e gratuitos na região

A Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, presente em cinco cidades do Grande ABC, aceita inscrições até 7 de junho ao vestibular para graduações gratuitas. O ingresso será para o segundo semestre do ano, com prazo para documentação de matrícula em 1º de agosto e 930 vagas em aberto. Aos interessados, a taxa de inscrição é de R$ 90.

Confira a disponibilidade de cursos em cada uma das unidades da região abaixo. Detalhes do processo seletivo e inscrições podem ser acessadas em https://www.vestibularfatec.com.br/home/.

Santo André

Eletrônica automotiva, com 24 vagas pela manhã e 28 para o período noturno.

Mecânica automobilística, com 24 vagas pela manhã e 28 para a noite.

Mecânica Industrial, com 28 vagas pela manhã.

Mecatrônica Industrial, com 28 vagas matutinas.

Sistema Embarcados, com 24 vagas matutinas.

São Bernardo

Automação Industrial, com 28 vagas pela manhã e 35 pela noite.

Gestão Empresarial, em formato EaD, com 40 vagas.

Informática para Negócios, com 28 vagas pela manhã e mais 28 pela noite.

Manufatura Avançada, com 24 vagas pela noite.

São Caetano

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 35 vagas pela manhã e 28 pela tarde.

Comércio Exterior, com 24 vagas pela tarde.

Gestão Empresarial, em formato EaD, com 40 vagas.

Jogos Digitais, com 28 vagas pela noite.

Segurança da Informação, com 28 vagas pela manhã e 35 pela noite.

Diadema

Cosméticos, com 24 vagas pela manhã e 28 pela noite.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 28 vagas pela manhã.

Gestão da Produção Industrial, com 28 vagas pela noite.

Mauá

Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 35 vagas pela noite.

Fabricação Mecânica, com 24 vagas pela manhã e noite.

Gestão Empresarial, em formato EaD, com 40 vagas.

Informática para Negócios, com 24 vagas pela manhã e 28 pela noite.

Logística, com 28 vagas matutinas e 35 pela noite.

Polímeros, com 24 vagas pela noite.