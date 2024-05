Obituário - 18 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Inês do Espírito Santo, 92. Natural de Rosário do Catete (SE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Salvador Destro, 89. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 13. Memorial Phoenix.

Eletice Costa Passarelli, 88. Natural de Caiçara (PB). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Tosiko Wauke Oshiro, 88. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes dos Santos Narciso, 85. Natural de Curaçá (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo José da Silva, 80. Natural de Maraial (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Gomes Ferreira, 75. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Ivanilde Dalle Luche Ramos, 73. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Givanildo Monteiro de Oliveira, 72. Natural de Bonito (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Soares, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Vieira da Costa, 69. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Pinhal, em Guarulhos. Pedreiro. Dia 13, em Santo André. Cemitério Vila Rio, em Guarulhos.

Humberto de Oliveira, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Imperador, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Kimberly Godoy Olea, 32. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Gestão ambiental. Dia 13. Memorial Phoenix.

SÃO BERNARDO

Antonio Cabral, 83. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Benedito Joaquim Lopes, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Reginaldo Luiz de Souza, 73. Natural de Campina Grande (PB). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Antonia Martins de Sousa, 93. Natural de Pianco (PB). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jismilina de Mattos, 92. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Terezinha de Jesus Moelas, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luciano Aparecido da Silva, 46. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

João Peres Rodrigues, 91. Natural de Mococa (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Vale dos Pinheirais.