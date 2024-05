Bruna Marquezine tem presença confirmada no MET Gala 2024

O Brasil vai ser representado, sim! Na próxima segunda-feira, dia 6, vai acontecer o MET Gala 2024 em Nova York, nos Estados Unidos, e Bruna Marquezine teve presença confirmada.

O famoso evento de moda é conhecido por reunir celebridades renomadas para desfilarem pelo tapete do Museu Metropolitano de Arte com looks bafônicos em prol de arrecadar fundos para o Costume Institutea.

Anteriormente, Anitta havia confirmada ao EXTRA que não poderia comparecer por conta do show de Madonna, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Por outro lado, Bruna Marquezine vai representar os brasileiro e sua participação foi confirmada pela sua stylist, Dani Michelle, nas redes sociais, que deu spoiler nos Stories de alguns sapatos que a atriz pode usar no evento.

Vale lembrar que o tema do ano é Belas Adormecidas: Despertando a Moda, inspirado no conto homônimo de J. G. Ballard, e a edição terá como co-anfitriões Zendaya, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez e Bad Bunny.