Cursos virtuais e gratuitos de cultura estão com inscrições abertas

O projeto Via Cultural Mix, promovida pelo Instituto Via Cultural, abre oportunidades para cultura e conhecimento nas artes culturais de forma online. Com fomento da Lei Paulo Gustavo e apoio dos Equipamentos Municipais de Cultura, as formações culturais são para oficinas de Leitura e Literatura, Dramaturgia, Expressão Corporal, Danças Circulares, Fotografia Cênica, Derivas audiovisuais, além de uma programação de Fotografia, Aquarela, Pinturas Especiais Contação de Histórias, Saraus e Podcasts.

A inscrição é realizada no site www.viaculturalmix.org.br.

Abertura da programação conta com quatro workshops presenciais, com carga horária de três horas:

Arte como conceito - base Edgard Morin;

21/5, das 9h às 12h - Faculdade Paulista de Artes

Profissional: Cláudio Ribeiro de Barros

Expressão e meio - base Alberto Tassinari;

23/5 - das 9.30h às 12.30h - Arquivo Histórico Municipal

Profissional: Luiz Eduardo Rayol

Experiências paralelas: A pintura e a fotografia - base Cartier Bresson.

25/5, das 10h às 13h - Biblioteca Alceu Amoroso Lima

Profissional: Sidinei Miranda

Experiências paralelas: Pinturas e suportes - base Goeldi;

28/5 - das 9.30h às 12.30h - Solar da Marquesa

Profissional: Luciana Jorge