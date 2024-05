Após boatos de briga feia com o namorado, Britney Spears se pronuncia: Estou cada dia mais forte!

Britney Spears usou as redes sociais para comentar as últimas polêmicas envolvendo seu nome. Como você viu, o TMZ noticiou na última quinta-feira, dia 2, que a cantora teria dito um colapso mental e brigado com o atual namorado, Paul Soliz, em um hotel nos Estados Unidos.

Em uma publicação nas redes sociais, Britney começa o texto dizendo:

Só para avisar as pessoas... a notícia é falsa! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte! A verdade é uma m***a, então alguém pode me ensinar como mentir?

E continua:

Deusas por aí, estou alcançando meu poder superior e, além disso, espero que vocês também estejam! Preciso de uma escova de dente nova agora, e preciso de um café expresso. Não sei por que me sinto a necessidade de compartilhar isso... Acho que sou apenas uma garota e estou menstruada, então estou irritada... m***a!

Segundo o TMZ, Britney teria sido agredida na perna pelo namorado. Por isso, em seu comunicado, ela explicou:

Também torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta. Eles nunca entraram no meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando para Boston! Paz.

Eita!