Luana Piovani celebra conquista de filho no campeonato de skate e provoca Pedro Scooby

O filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, Dom, de 12 anos de idade, conquistou o lugar no pódio de um campeonato regional de skate no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, dia 3. A apresentadora publicou em seus Stories do Instagram uma comemoração ao desempenho de seu primogênito, mas não deixou de alfinetar seu ex-marido:

Meu filho parou de andar de skate assim que o genitor [Pedro Scooby] voltou para o Brasil, insisti várias vezes, mas ele nem tocava no skate. Orei para que o desejo e o talento permanecessem. Agora, ele está no Brasil e, graças a Deus, voltou a andar de skate.

É importante ressaltar que Luana afirma que Scooby era o maior incentivador de Dom seguir carreira no skate, e que, com o retorno do pai ao Brasil, ele se sentiu desmotivado por não ter mais o apoio dele de perto. O texto publicado por Piovani dá a entender que Dom tomou a decisão de parar de andar de skate após o surfista voltar a morar no país de origem.

Vale lembrar que a atriz mora em Portugal, com os outros dois filhos. O atleta de surf também chegou a morar no país antes do nascimento de sua caçula com Cintia Dicker e, logo depois de se despedir do genitor, Dom pediu aos pais para se mudar para a casa de Scooby no Rio de Janeiro.

Ela ainda aproveitou para postar um vídeo com a declaração:

Meu amor, meu orgulho, minha saudade.