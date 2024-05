Bruna Biancardi desabafa após ser criticada por decote no Festival de Cannes

Bruna Biancardi respondeu à crítica sobre corpo em seu Instagram, e aproveitou para desabafar sobre opiniões negativas que recebe constantemente. A influenciadora posou no tapete vermelho do Festival de Cannes na quinta-feira, 16, e publicou fotos com o vestido luxuoso em suas redes sociais. Nos comentários, seguidores se dividiram entre elogios e julgamentos, apontando o decote do look.

Nesta sexta, 17, Bruna abriu uma caixa de perguntas em seus stories para responder a curiosidades sobre o evento. Uma das mensagens que a influenciadora recebeu questionava porque ela havia aumentado o silicone em seus seios, dizendo estar "muito vulgar".

Bruna rebateu: "Não aumentei o silicone, achei que soubessem que, quando uma mulher amamenta, os seios aumentam. Um pouco óbvio, mas pelo visto preciso explicar", escreveu.

Em outros stories, Bruna falou sobre ter de lidar com opiniões sobre sua vida. "Já me preocupei um dia. Hoje acho engraçado ver tantas mulheres levantando bandeiras, defendendo seus direitos e ao mesmo tempo ferindo outras com palavras e ódio gratuito todos os dias na internet", afirmou ela.

E continuou: "Não posso reclamar da exposição, mas posso opinar sobre os comentários negativos que recebo sempre. Se a minha roupa não te agrada, está tudo bem, você não precisa usar (...) Se você não acha legal eu fazer tal coisa, estar em tal lugar, está tudo bem, isso não te diz respeito".

"Lembrando que críticas construtivas são sempre bem-vindas. Mas não é esse tipo que eu recebo", acrescentou Bruna.