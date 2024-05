Ana Maria Braga usa vestido preto em homenagem à Madonna e relembra quando se vestiu como a cantora em 2009

O Mais Você desta sexta-feira, dia 3, foi recheado de homenagens para Madonna, que está prestes a fazer um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Além de aparecer usando um vestido preto especialmente pensando na cantora, Ana Maria Braga ainda relembrou um momento icônico de 2009.

Naquela época, a apresentadora se vestiu como Madonna, com direito à peruca de fios longos e loiros, além do famoso corset com sutiã pontiagudo.

Nas redes sociais, Ana ainda compartilhou um vídeo dizendo estar se preparando para o show.

- Estamos sextando de um jeito muito especial hoje. Estamos na semana do jogo de panelas, receberei visita e estou me preparando para ir ver a Madonna. Já comprei passagem, já estou no ritmo de Madonna no final de semana. Quero só ver o que vai virar.