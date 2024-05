Natural do Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen lamenta chuvas: Que tristeza

Gisele Bündchen usou as redes sociais para lamentar as chuvas no Rio Grande do Sul, seu estado natal. Caso você não esteja acompanhando os telejornais, a região está praticamente submersa e milhares de pessoas estão desabrigadas.

Ao compartilhar a notícia em seus Stories, a brasileira, que mora atualmente nos Estados Unidos, escreveu:

Que tristeza no meu estado. Rezando para que essa chuva pare logo.

Em seguida, ela continuou:

Rezando para o meu estado natal no Brasil.

Vale lembrar que a família de Gisele é da cidade de Horizontina, no sul do país.