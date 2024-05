Kristen Stewart vai voltar a ser vampira? Atriz retorna às origens em Flash of the Gods

Se você estava com saudades da Kristen Stewart em filmes de vampiros, aqui vai uma boa notícia: ela vai voltar! De acordo com a XYZ Films, a atriz que deu vida à personagem Bella Swan, da Saga Crepúsculo, irá retornar às suas raízes e estrelar, ao lado de Oscar Isaac, em um thriller vampiresco.

O ator, conhecido principalmente por seus papéis em Cavaleiro da Lua e Star Wars, será o parceiro romântico de Kristen, e juntos interpretarão o casal Raoul (Isaac) e Alex (Stewart).

O filme Flash of the Gods contará com roteiro de Andrew Kevin Walter e direção de Panos Cosmatos. O longa não tem previsão de estreia, mas as gravações devem começar ainda em 2024. O filme é uma produção independente do XYZ Films, leia a sinopse:

O casal Raoul e Alex desce todas as noites de seu condomínio de luxo em um arranha-céu e segue para o reino noturno elétrico da Los Angeles dos anos 80. Quando eles se cruzam com a misteriosa e enigmática Nameless e sua conspiração festeira, Raoul e Alex são seduzidos para um mundo glamoroso e surrealista de hedonismo, emoções e violência.

Quem aí está ansioso para o retorno de Kristen ao mundo dos vampiros, será que ela também interpretará uma sugadora de sangue?