O lado feio da cidade. A passarela de ferro. Outrora cartão postal. Serventia aos usuários. Hoje estirada no chão. Ninguém vê?

À espera

Se quiser ocultar algo para que seja esquecido basta deixar visível aos olhos do povo.

José Soares da Silva, Memória, 5-5-2023, na Semana Rio Grande da Serra de um ano atrás.

De quem é a culpa? Da Rede Ferroviária? Da CPTM? Do Condephaat? (que a tombou em 2010). Da Prefeitura? Da Câmara Municipal? Da população, que não se indigna?

“Memória” entende que todos têm culpa. Alguns mais – acorda Refesa! Acorda CPTM! – outros menos. Até nós, da página “Memória”, deveríamos cobrar mais.

Prefeita Maria da Penha, solte seu grito de indignação em favor da sua cidade...

Enfim, há um cidadão, o ambientalista Soares, que sempre está a fotografar e a gritar contra o estado da outrora poética passarela dos tempos da São Paulo Railway, hoje transformada em entulho. O mato a encobre.

A ferrugem não dorme

Texto: José Soares da Silva

A memória histórica dos bens e patrimônios das cidades é proporcional à amnésia coletiva quando o efêmero se torna duradouro.

Em abril de 2018 houve o desmanche da passarela pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Em abril de 2024 continua o bem literalmente tombado ao solo.

É preciso reinventar a memória. Vagas lembranças. Lugares do esquecimento. Do esquecer de recordar. Da identidade sem impressão digital, sem filiação referência.

A passarela da Estação Ferroviária de Rio Grande da Serra entrou efetivamente na lista do esquecimento, do abandono e da ferrugem que nunca dorme.

Crédito da foto 1 e 2 – Projeto Memória (25-4-2014)

Crédito da foto 3 – José Soares da Silva

PECADO MORTAL. A passarela histórica e Galeno Morgado em 2014: o pintor perdeu o seu atelier

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 6 de maio de 1994 – ano 36, edição 8692

MANCHETE – Senna é enterrado como herói e une quatro gerações da Fórmula 1.

Repórter-fotográfico Sérgio Santorio registrava Emerson Fittipaldi, Alain Prost, Gerhard Berger, Rubinho Barrichello e Jackie Stewart carregando o corpo de Ayrton Senna no Cemitério do Morumbi.

ECONOMIA – Inflação disparava no ABC e fica em 49,17%, segundo pesquisa do IMES (hoje USCS).

ADEUS – Morria o maior poeta gaúcho, Mario Quintana, aos 87 anos.

EM 6 DE MAIO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): com a entrada do frio, tem aparecido no bairro do Pilar (Colônia Ribeirão Pires) muitos casos de coqueluche, bronquite e influenza, que tem feito diversas vítimas nas crianças.

Do Jornal do Comércio: foram ultimamente privilegiados pelo governo americano os aparelhos de telegrafia e telefonia sem fio condutor do nosso patrício, o padre Roberto Landell de Moura.

1974 – Falecia João Rosa da Silva, o João do Padre. Foi motorista de vários prefeitos em Santo André, desde o interventor Carvalho Sobrinho, nos anos 40, até Fioravante Zampol, em sua segunda gestão, nos anos 60.

HOJE

Dia Nacional da Matemática e dos Matemáticos, data escolhida em homenagem ao matemático Malba Tahan, que nasceu nesse dia, em 1895.

Dia do Cartógrafo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Irapuru. Elevado a município em 1954, quando se separa de Pacaembu, na região de Araçatuba.

No Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões e São Paulo das Missões.

No Espírito Santo, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.

Em Pernambuco, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão.

E mais: Antonina do Norte (CE), Barcelos (AM), Denise (MT), Goiandira (GO), Ibipitanga (BA), Mandaguari (PR) e Quixaba (PB).

São Domingos Sávio

6 de maio

Italiano (1842-1957). Padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)