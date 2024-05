Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro pela 2ª vez e se beijam durante rodeio

Os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto reataram o namoro pela segunda vez. A confirmação foi feita durante um show de Mioto no Ribeirão Rodeo Music, em Ribeirão Preto (SP), nesta terça-feira, 30. Em determinado momento da apresentação, Ana subiu ao palco e os dois se beijaram.

"Gente, a vida tem dessas: voltem para o ex de vocês que é bom demais", brincou a artista. "Só se o ex de vocês for um 'princeso', te trate como uma princesa."

Ana e Mioto haviam anunciado o segundo término em janeiro por meio de notas publicadas no Instagram. A cantora havia informado que não houve "briga, traição ou qualquer outra coisa ruim", mas não detalhou o que levou ao fim do relacionamento.

"Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre. Não romantizem relacionamentos e nem inventem teorias doidas. Tudo foi resolvido entre nós dois e é isso", disse o artista à época.

O texto publicado era semelhante ao do término anterior, que aconteceu em setembro de 2023. Cerca de um mês depois, eles anunciaram a retomada do relacionamento. Na época, Mioto visitou a cantora nos Estados Unidos, onde ela estava viajando. A primeira vez que os cantores falaram publicamente de seu namoro foi em junho do ano passado, no Dia dos Namorados.