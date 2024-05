Tiê se apresenta em atividade de cartas para crianças na Fábrica de Cultura

Nesta quinta-feira (16), a Fábrica de Cultura de São Bernardo recebe a oficina de cartas para crianças de 8 a 12 anos. A atividade dura cerca de uma hora e acontece antes do show 'Cartas de Amor', da cantora brasileira Tiê - consagrada pela canção A Noite. Toda a programação é gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia.

Além da unidade de São Bernardo, na Av. Armando Ítalo Setti, 80, ao Centro da cidade, a agenda seguirá em Curuçá no dia 23 de maio, Cidade Tiradentes em 24 de maio, Belém no dia 28 e Itaim no dia 29.

Segundo a organizadora da atração e escritora Ivy Farias para muitas crianças, as cartas são elementos que só existem na ficção, entretanto, mesmo com o avanço tecnológico, ainda podem fazer parte da rotina em ocasiões especiais como o Dia das Mães. “As cartas jamais vão deixar de existir. Aprendi a escrever cartas na escola. Esta oficina também tem este intuito, de instruir sobre seus elementos essenciais e os direitos básicos”, explica ao ressaltar que a Constituição garante o sigilo e a inviolabilidade das cartas.