Terceiro disco de Grazzi Brasil é reverência ao samba andreense

Grazzi Brasil, sambista de 36 anos, é moradora de Santo André há 12 anos, e nesta sexta-feira (17), lança seu terceiro disco intitulado A arte preta de Robson Batuta e Leàndro Máttos. Em uma homenagem aos dois compositores andreenses que não só dão nome ao álbum, mas também escreveram as canções, Grazzi reverência a cena do samba do Grande ABC, além de abordar em suas músicas, religião, negritude e, principalmente, ancestralidade. “É uma honra poder cantar esses caras. Me apaixonei pela obra desses dois e meu sonho sempre foi gravar só sambas desses caras, que são sensacionais” afirma a cantora.

Robson Batuta, 47, é artista e compositor, filho do músico Marinheiro, escritor da música Desejo de Amar, e passou por escolas de sambas tanto de São Paulo como de Santo André, caso a Palmares. Já Leàndro Máttos, 39, é sambista, músico e compositor. Nascido em Santo André, foi pupilo de Batuta.

Com uma grande participação na carreira de Grazzi, Leàndro analisa o novo projeto da cantora. “Tem esses nomes assim, é Macumbeira, Dos Anjos, Reis e Rainhas, que é para quebrar todo o estereótipo desde a palavra, para ir além, nas poesias e na melodia. É um disco bem intimista, com uma batucada protagonizando mesmo, com os instrumentos do samba que são autênticos, o cavaco, sete cordas, a batucada, pandeiro, tudo que tem direito”, explica.

De acordo com Leandro, o processo de seleção das músicas que fazem parte do disco “foi feito em um dia em que reunimos para uma feijoada no quintal de casa. Passamos horas e horas cantarolando e festejando a vida, o samba, e ouvindo com atenção composições minhas e do Batuta”, relembra. Já Grazzi diz que “foi sentindo. Conhecia algumas músicas, mas acho que no final, sem querer, elas eram simplesmente perfeitas para esse disco”, conclui.

O disco de Grazzi Brasil, inspirado no álbum A arte negra de Wilson Moreira e Nei Lopes(1980), é apoiado pelo ProAC de São Paulo, e vem sendo apresentado ao público faixa a faixa, com conclusão nesta sexta (17) com o lançamento da música Reis e Rainhas em todas as plataformas digitais.