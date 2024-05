Teatro-dança sobre mulheres negras estreia na região

A Cia. do Despejo estreia o espetáculo gratuito de teatro-dança IRETI no Grande ABC. A obra é uma crítica à necropolítica brasileira e às violências sofridas pelas mulheres negras. As sessões acontecem esta sexta-feira (17), às 19h30, no Teatro Municipal de Mauá; em 31 de maio, às 19h30, no Teatro Elis Regina, em São Bernardo; e 15 de junho, às 19h30, no Teatro Carlos Gomes, em Santo André. A retirada dos ingressos ocorre uma hora antes do início da peça.

A montagem, que tem dramaturgia de Ingrid Alecrim, direção de cena de Carmem Soares, direção de movimento de Carol Ewaci e direção musical de Helena Menezes, é inspirada na mitologia Iorubá, sobretudo na figura de Nanã Buruku, orixá que cedeu a lama para a criação dos humanos e também é responsável pela desencarnação. “O texto surgiu da ideia persistente de que o Brasil foi parido e aleitado por mulheres indígenas, africanas e afrodescendentes”, revela a dramaturga Ingrid Alecrim.

A narrativa é guiada por uma mãe preta que levantou o Brasil com seus braços, mas o País a trata com ingratidão. Em uma realidade violenta, Nanã reivindica seus direitos e é inserida em uma distopia, na qual as guerrilhas urbanas e rurais se transformam em uma guerra contra a governança brasileira. Nesse contexto, ela reflete sobre o que precisa ser mudado para que seja possível viver em um mundo mais justo.

Além de denunciar vários tipos de atrocidades cometidas contra a população negra, a peça tem a proposta de valorizar as ancestralidades a partir da cultura e da religião. “Ritos de cura e presenças míticas permeiam a narrativa e seus acontecimentos. A mitologia Iorubá chegou ao Brasil por meio das pessoas escravizadas e sobrevive através de muita resistência”, diz Ingrid.