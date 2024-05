Alerta de novo casal? Paul Mescal e Natalie Portman foram fotografados juntinhos em Londres

O amor está no ar? Paul Mescal e Natalie Portman foram flagrados juntinhos em Londres. Ao que tudo indica, eles passaram o dia inteiro juntos e foram flagrados se divertindo.

De acordo com o Daily Mail, os atores foram ao bar na cidade londrina e chegaram a ser fotografados fumando. Eles estavam muito descontraídos durante a conversa e não aparentavam ter percebido que estavam tirando registros deles.

Mescal é astro de Gladiador II, que tem estreia prevista para a segunda metade de 2024, e está solteiro após terminar o relacionamento de mais de dois anos com a cantora Phoebe Bridgers. Como você viu, Portman recém saiu de um divórcio com Benjamin Millepied, com quem foi casada por 11 anos.

A web não demorou para comentar sobre o rumor dos dois atores estarem juntos. O tesouro irlandês é um dos nomes mais comentados em Hollywood, já é até considerado um galã. E a atriz é um ícone da beleza há décadas, desde sua participação na franquia Star Wars. Os atores já tinham participado do quadro Actors On Actors da revista Variety em dezembro de 2023.

Será que os dois estão juntos?