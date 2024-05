Experiência imersiva e tecnológica sobre o oceano chega em São Bernardo

Em curta temporada, o São Bernardo Plaza Shopping recebe IMERSO MAR, experiência imersiva que encantou milhares de visitantes em Vila Velha - ES, e Goiânia – GO. O objetivo da exposição é, por meio da tecnologia, guiar os expectadores a uma jornada educativa e interativa ao coração do oceano.

O evento combina projeções de alta qualidade e efeitos sonoros do mundo marinho que fazem com que o público se sinta realmente submerso. O chão e as paredes do espaço se transformam em um ambiente oceânico realista, proporcionando uma experiência educativa única que encanta e informa.

É possível apreciar a arte no Piso L1, próximo ao Studio Plaza. O horário de funcionamento é das 14h às 22h de segunda à sexta-feira, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 21h aos domingos e feriados.

O valor com desconto para viver a experiência imersiva é R$40 – com 50% de desconto. Ao final da promoção, o valor será R$80 para adultos e crianças, sendo crianças com idade até três anos não pagantes.