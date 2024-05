Convenção de Bruxas e Magos espera público de 60 mil pessoas em Paranapiacaba

Nos dias 24, 25 e 26 de maio acontece em Paranapiacaba, a maior convenção de Bruxas e Magos da América Latina. O evento místico promete agitar Santo André com uma programação repleta de atividades, palestras e workshops, além da famosa feira esotérica com expositores de produtos e acessórios mágicos.

Desde sua fundação em 2003, pela bruxa e escritora Tânia Gori, a convenção tem atraído milhares de visitantes de todo o Brasil para vivenciar um final de semana único dedicado à bruxaria. Para este ano são esperadas mais de 60 mil pessoas.

Na sexta-feira, primeiro dia da convenção, as ruas de Paranapiacaba contarão com uma procissão que reúne bruxas, magos e seres encantados, ao lado dos moradores locais. Neste ano serão mais de 380 profissionais envolvidos, entre palestrantes, expositores, colaboradores e lojistas.

“A convenção é uma oportunidade incrível, para as pessoas entenderem o que é a bruxaria natural e verem que as bruxas são pessoas do bem, que não fazem o mal. Na verdade, o contrário acontece: vibramos positividade”, finaliza Tânia.