Palavra do Leitor - 29 de abril de 2024

Dengue

Pois é, num cenário onde a epidemia de Covid-19 era global e não existia ainda no mundo uma vacina contra o mal, o ex-presidente era taxado de genocida. Hoje, de acordo com dados do Ministério da Saúde até 22 de abril, o Brasil já havia contabilizado 1.601 mortes por dengue só em 2024, ou seja, 35% superiores a todo o ano passado. Outras 2.000 mortes ainda estão sendo investigadas. Os casos prováveis de dengue já somam 3,5 milhões, mais do que o dobro registrado em todo o ano passado. Segundo dados do próprio ministério, datados de 8 de abril, em apenas duas semanas o número de mortes saltou de 1.116 para 1.601, ou seja, um “insignificante” aumento de mais de 43%. Levando-se em conta a existência de vacinas, eu volto a perguntar: onde elas estão, “presidengue”?

Vanderlei Retondo

Santo André



Saúde

‘Governador garante R$ 38 milhões para saúde de Mauá e Santo André’ (Política, dia 25). Enquanto o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, estava no Palácio dos Bandeirantes, em reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, cobrando emendas da Saúde prometida pelo chefe dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, onde estavam os deputados estaduais Atila Jacomussi e Rômulo Fernandes? Porque a deputada Ana Carolina Serra esteve presente, ao lado do secretário de Saúde de Santo André. Mauá vem sendo mal assistida pelos parlamentares na Assembleia. Vamos cobrar aquele que faz tanto fake news, como o prefeiturável Atila Jacomussi, perguntando quanto reais ele trouxe de emendas para Mauá? Que eu saiba, foi R$ 0.

Eduardo Furtado

Mauá

Hacker

Quando o coração do sistema de pagamento do País é invadido, pode ser por hacker ou funcionário desonesto. A única notícia que vemos é que investigações estão acontecendo. Se aconteceu no cerne do poder, por que não poderia acontecer com as urnas eletrônicas? Essa sempre foi a dúvida da população brasileira, só que para o ministro Alexandre de Moraes virou pecado mortal contestá-las. Contra “contestadores” vale retirar direitos de passaporte de jornalistas brasileiros, prender blogueiros e cidadãos comuns etc, etc. Se fossem tão invioláveis, nossas urnas seriam motivo de tantas atitudes inconstitucionais? Porque ainda é cláusula pétrea a “liberdade de expressão”, ou não? Ou o pecado no Brasil é pensar ideologicamente diferente? A conferir...

Beatriz Campos

Capital



STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) é composto por 11 ministros, dos quais apenas dois foram escolhidos pelo presidente anterior. Então, mesmo quando há votações de 1ª e 2ª turmas, os resultados vão ser sempre a favor do presidente Lula, ou em prol dos seus apaniguados. O ministro Nunes Marques soltou monocraticamente um contraventor famoso. Escutei que ministros do STF estão reclamando disto e querendo que uma das turmas é que decida. Quando o ministro Toffoli decidiu monocraticamente à favor das dívidas da JBF e Odebrecht, ninguém reclamou!

Tania Tavares

Capital



Povos indígenas

Em 19 de abril comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, data criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1943. A mudança de nome se deu em razão de que a palavra ‘índio’ tem a conotação negativa em nosso vocabulário. Muitos desses indígenas sofrem como trabalhadores escravos. Sofrem, além dos desafios territoriais, de racismo, preconceito, violação aos direitos das mulheres, falta de acesso à saúde e outros serviços públicos, além da falta de alimentação rica em nutrientes.

Cecél Garcia

Santo André