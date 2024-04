Mulher presa após denúncia anônima confessa participação em morte de médico no Rudge

A mulher de 30 anos que foi presa domingo (21) após denúncia anônima confessou o envolvimento na morte do médico Aurélio Tadeu de Abreu no Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Localizada em um bar no Bairro dos Casa, ela disse, em depoimento, que não conhecia a vítima e aceitou participar do roubo com a promessa de que ganharia R$ 100.

A Delegacia Seccional da cidade realizou a primeira prisão de um dos responsáveis na sexta-feira (19), mesmo dia do crime. O crime foi registrado no 2º DP (Distrito Policial) e os policiais ainda buscam por terceiro responsável.

A vítima, identificada como Aurélio Tadeu de Abreu, candidato a vereador em 2020, foi encontrada na própria residência com uma corda no pescoço e as mãos amarradas.

“A motivação era roubo. A mulher confessou e disse que conhece o outro indivíduo que já está preso. Foi ele quem ligou e perguntou se ela queria participar desse roubo e ofereceu R$ 100”, explica a delegada Kelly Cristina Sacchetto César de Andrade, titular da Delegacia Seccional de São Bernardo.

De acordo com a delegada, os dois presos não conheciam a vítima, sendo que a escolha do alvo ficou a cargo do indivíduo que está foragido.

“Ela nega que participou da morte. Disse que ficou a distância e que quem agrediu e amarrou o médico foi esse que já está preso. Assim que viram que a vítima não esboçava mais reação, ela e os demais começaram a procurar o que tinha de valor na casa para roubar. Ela alega ter até subtraído gêneros alimentícios, como peças de carne e bebidas. Além de roubarem o carro da vítima, os outros dois homens levaram rodas de liga leve, micro-ondas e outras coisas que conseguiram carregar.”

A partir das imagens de segurança da rua, os agentes identificaram que três pessoas (dois homens e uma mulher) foram até a casa da vítima em um veículo Crossfox preto. Horas depois, os criminosos saíram do local, com um deles dirigindo o carro de Aurélio de Abreu. Com a placa do Crossfox, a Polícia chegou ao endereço de Diego Fernandes, 29 anos, que também confessou o crime. “A residência dele (médico) é muito estranha. Ele fazia procedimentos estéticos lá”, diz a delegada.

Segundo a Seccional, Fernandes é o único envolvido que conhece o criminoso que está foragido. “O caso vai ficar mais delineado quando capturarmos esse terceiro indivíduo. A prisão temporária dele já está decretada, só estamos praticando diligências para capturá-lo. Ele vai explicar qual a relação que tinha com a vítima, de onde a conhecia e o porquê acreditou que ela seria um bom alvo.”