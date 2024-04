Banco de alimentos andreense arrecada 4.000 toneladas de doações

A reabertura do banco de alimentos de Santo André completou sete anos ontem. Neste período, o espaço, que visa garantir segurança alimentar para pessoas em vulnerabilidade social, arrecadou 4.000 toneladas de alimentos e distribuiu mais de 339 mil cestas básicas. O espaço funciona nas dependências da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida dos Estados, 2195, e assiste mais de 50 mil munícipes com as 124 entidades cadastradas neste programa.

Para comemorar a data, os funcionários do banco de alimentos e representantes das instituições sociais participaram ontem de cerimônia no Salão Burle Marx, no Paço Municipal. Na ocasião, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), afirmou que deseja que o banco de alimentos se torne uma política permanente da cidade, que continue atuando independentemente de qual governante está no poder. “Todas as obras só fazem sentido se cuidam das pessoas. O trabalho do banco de alimentos impacta diretamente isso. Esses projetos se conectam com a evolução da cidade. Para manter, há uma busca ativa de entidades que precisam do serviço. As organizações que estão aqui passaram por um processo de qualificação importante e isso garante que os alimentos cheguem a quem precisa.”

A Creche São Jerônimo, no Jardim Santo André, que atende 156 bebês e crianças de até 3 anos e 11 meses, é uma das instituições assistidas pela Prefeitura. “Durante a pandemia, o banco não fechou e graças a isso conseguimos atender as famílias nesse período. Os cursos que o programa oferece também ajudam os nossos funcionários a aproveitarem os alimentos da melhor forma para que não haja desperdício”, declarou a coordenadora-geral da creche, Flávia Tavares.

Ontem, a Prefeitura lançou o livro Receitas Solidárias, um guia com receitas enviadas pelas instituições. A obra tem como slogan “nada é tão nosso quanto nossas memórias”.

Segundo a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), o material coroa os sete anos de trabalho. “Ele foi feito justamente para mostrar para as pessoas o que essas entidades fazem com as doações que recebem. Elas separam as hortaliças, reembalam os alimentos e fazem com que itens que iriam para o descarte sejam encaminhados para a mesa com qualidade.”

ATENÇÃO REDOBRADA

Assim como a alimentação, a deputada reforçou que a saúde deve ser tratada como prioridade pela gestão pública. Ela menciona o caso dos repasses prometidos pelo governo de São Paulo ao Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, a partir de janeiro, mas que ainda não foram feitos.

“Sabemos da importância que o Sistema Único de Saúde tem na vida das pessoas, assim como a relevância de investimentos nesse setor. Estamos tentando sensibilizar a Secretaria de Saúde do Estado para mostrar o atual cenário da região. O governo deve se preocupar com a qualidade do serviço dos hospitais estaduais. Quando um hospital é sobrecarregado, outro também passa a ser. Pensando sempre em equalizar essa situação, vamos acompanhar e mostrar para a Pasta a necessidade do investimento (de R$ 1,5 milhão por mês durante um ano).”