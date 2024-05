Anchieta registra lentidão nos dois sentidos

Segundo as últimas atualizações da Ecovias, há lentidão na Via Anchieta sentido São Paulo, nos trechos do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17. No sentido litoral, o tráfego está lento entre o km 64 e o km 65 devido ao alto fluxo de veículos.

Nesta sexta-feira (3), as condições climáticas são favoráveis, com tempo bom e boa visibilidade. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) está operando normalmente no esquema 5x5, com descida pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, e subida pela pista Norte em ambas as rodovias.

Os túneis 13 e 14 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, entre o km 53 e o km 52, estão sem energia devido a atos de vandalismo. Equipes da Ecovias estão trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível.