Uma trilha de índios. O Sítio Rio Grande. A presença do Alferes Bonilha. Os Pollack, os Breithaupt. Uma quaresmeira...

A rota do sal saia de Santos. Subia a serra pela calçada do Lorena. Adentrava o Caminho do Mar no Planalto e seguia pelo que conhecemos hoje como estrada de manutenção da Petrobras. Não chegava à Paranapiacaba, que nem existia. A rota sairia pelo atual Parque América, em Rio Grande da Serra, depois de atravessar Rio Grande como estrada do Zanzalá. E com esse nome continuava até Mogi das Cruzes. A área de Paranapiacaba estava fora da rota, diferentemente do que tem sido propagado.

Sérgio Ricardo Gusmão Cassimiro - Nascido e criado em Rio Grande da Serra

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Roberto Nascimento

UMA TRILHA EM QUESTÃO. A descrição de Gisela Leonor Saar bate com a de Sergio Cassimiro: a estrada do Zanzalá ia direto de Rio Grande a Mogi das Cruzes, sem cruzar Paranapiacaba

Terça-feira, 3 de maio de 1994 – ano 36, edição 8689.

MANCHETE – Williams afirma que Senna errou. Equipe diz que piloto tirou o pé sobre uma lombada, o que causou perda de aderência. Prost e Barrichello consideravam a versão absurda.

EDITORIAL – A bandeira de Senna. A ética do trabalho profissional e duro do esportista fazia contraponto a uma cidadania esgarçada em função da crise.

EDIÇÃO EXTRA – Repercutia a edição extra que o Diário colocou nas bancas na segunda-feira sobre a morte de Senna.

EM 3 DE MAIO DE...

1890 - Governador do Estado assinava ato que nomeava um conselho de intendência para governar o recém-constituído Município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

1974 – Quinze mulheres pioneiras iniciavam trabalho no serviço de limpeza pública de Santo André e ganhavam o apelido de margaridas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, além de Rio Grande da Serra, aniversariam em 3 de maio: Areiópolis, Bebedouro, Brotas, Catiguá, Cesário Lange, Iracemápolis, Pinhalzinho, Poloni, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santópolis do Aguapeí, São Francisco e Valentim Gentil.

Pelo Brasil, aniversariam hoje outros 15 municípios, entre os quais Croatá (CE), Miracema (RJ) e Três de Maio (RS).

HOJE

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, data criada em 20 de dezembro de 1993 pela Assembleia Geral das Nações Unidas

Dia do Parlamento

Dia do Sertanejo

Dia Mundial do Sol.

Santa Cruz

Unificada com a festa de exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, permanece como a data maior de Rio Grande da Serra.

Ilustração: Vida Cristã (divulgação)