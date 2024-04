Ribeirão mira proteção a crianças e adolescentes em casos de violência

Em reforço ao compromisso com a garantia de direitos da criança e do adolescente, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, promoveu, ontem, encontro do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção Integral das Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência da cidade.

A iniciativa atende ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei Federal n° 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e também ao Decreto n° 9.603, de 10 de dezembro de 2018, que regulamenta a referida lei.

“Ação importantíssima tendo em vista que a criança precisa ser vista por todos. E, sabemos que quando a criança chega para prestar depoimento, muita coisa já aconteceu e fica muito mais difícil minimizar esse sofrimento todo”, comentou Sandra Cristina Durante, assistente social e membro da Vara da Infância da Comarca de Ribeirão Pires.

Uma das principais demandas diz respeito à escuta especializada, processo de suma importância para o acolhimento e proteção de crianças e adolescentes que enfrentam situações traumáticas. “O objetivo é minimizar o impacto emocional nas vítimas e testemunhas, evitando que a criança ou adolescente reviva o trauma ao relatar o ocorrido. Para isso, deveremos capacitar e humanizar o atendimento dos profissionais da rede de proteção. Todo esse investimento auxilia na investigação como um todo”, disse Rosiane Maria de Lima, psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social.