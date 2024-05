Ribeirão Pires inaugura novo Centro de Especialidades Odontológicas

A Prefeitura de Ribeirão Pire entregou na segunda-feira (29) a reforma e modernização do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). Com revitalização estrutural, novos mobiliários e equipamentos, a inauguração faz parte dos investimentos para a modernização da rede municipal de saúde.

O espaço tem capacidade para 600 consultas mensais. Atualmente, a Atenção Primária – UBS e USFs – da Estância realiza, em média, 280 consultas por mês. O centro oferece serviços como tratamento de canal e gengivas, semiologia odontológica, que inclui diagnóstico de câncer bucal, entre outros.

Agora, com seis consultórios individualizados – norma do Ministério da Saúde após a Pandemia do Covid-19, duas salas de espera, além também de consultório para raio-x, o serviço passa a integrar o atendimento humanizado e dentro do padrão atual da rede.

“Saúde pública é assunto prioritário. Estamos trabalhando para modernizar a estrutura de atendimento, tirando do papel projetos que foram abandonados por muitos anos. Foi assim com a inauguração da USF Parque Aliança e o CAPS Infantojuvenil”, destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. “Agora estamos entregando o novo Centro de Especialidades Médicas, que desde que foi inaugurado, em 2006, não tinha recebido investimentos”.

Para receber o atendimento no centro, o morador será encaminhado pela Atenção Primária após avaliação do dentista de referência da unidade. O CEO, como é conhecido, fica na Rua Primeiro de Maio, 108 – Centro.