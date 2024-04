Mulher esfaqueia companheiro em São Bernardo

Na manhã desta quinta-feira (19), um homem de 36 anos foi encontrado por policiais militares após denúncia com uma faca cravada no ombro, caído em uma calçada no bairro Anchieta, em São Bernardo. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima foi ferida após um desentendimento com sua esposa, de 38 anos, e precisou ficar internado temporariamente no Hospital de Urgência municipal.

Apesar do caso ser registrado como lesão corporal no 2º Distrito Policial da cidade, segundo informações da SSP, o homem ferido preferiu não depor contra a autora, mas foi orientado pela equipe do prazo decadencial de seis meses para a representação criminal.