Aviso de trânsito na Anchieta

A Ecovias informa que há lentidão na via Anchieta, sentido São Paulo, do km 20 ao 17 e do km 13 ao 10 desde às 7h, devido ao alto fluxo de veículos.

Além disso, há registro de lentidão na mesma via, sentido São Paulo, do km 12 ao km 10, também por alto fluxo de veículos. Já no sentido litoral, há lentidão do km 63 ao 65.