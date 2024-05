86ª Festa do Pilar resgata tradições de Ribeirão Pires e região

Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, Ribeirão Pires sediou missas e atividades religiosas na 86ª Festa de Nossa Senhora do Pilar. Realizado também no último fim de semana, dias 27 e 28 de abril, o evento reuniu 12 mil pessoas vindas de toda a região. Nesta edição, a festividade aconteceu no entorno da tricentenária Capela do Pilar e promoveu o resgate de antigas tradições.

No último dia da Festa, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, da Diocese de Santo André, participou da celebração de missa. “Esta é uma Capela de mais de 300 anos. As pessoas vêm rezar. A Capela está bem conservada e é um lugar de culto, onde se celebra a Santa Missa, mas também é um patrimônio cultural e religioso desta cidade. Nós festejamos, alegramos, nos encontramos. E isso é bonito. Este é um símbolo daquilo que Deus quer para toda a humanidade. Que nos alegremos neste encontro, festejando pacificamente a fraternidade”, disse.

A missa com Dom Pedro Carlos Cipollini aconteceu no período da tarde, logo após a chegada de fieis que participaram da Caminhada Mariana. “Viemos até a Capela porque temos muito a agradecer, e muito pouco a pedir. O que Nossa Senhora faz em nossas vidas, a gratidão que temos por ela, nem se a gente rodasse o Brasil inteiro seria suficiente. Andamos 28 quilômetros com as bênçãos dela. É demais ver a Capela histórica, o carinho de todos, a Festa linda que a Prefeitura preparou para a gente. É tudo muito lindo”, disse emocionada Elaine Marotti, 54 anos, que, pelo quarto ano, participa atividade, saindo de sua cidade, São Bernardo.

Neste último dia de evento, além de missas, o público prestigiou show do cantor católico Flávio Vitor Junior. No fim de semana, os visitantes curtiram, além de boa gastronomia e o artesanato local, atrações culturais gratuitas. Peixe Elétrico, Carol Melo e Karla, Violeiros de Mauá e Pixaim Forró foram destaques na programação musical. No domingo (28), mais de mil pessoas compareceram à 2ª Corrida e Caminhada do Pilar e ao 3º Passeio Ciclístico da Festa.

“A Capela do Pilar é um lugar de paz, de contemplação. Um dos maiores patrimônios históricos da região, assim como a Festa do Pilar, que preserva antigas tradições não só de Ribeirão Pires, mas de todo o Grande ABC, como é o caso da caminhada de fiéis até este local. Tivemos mais uma linda edição, voltada ao resgate das raízes do festejo”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A 86ª Festa de Nossa Senhora do Pilar foi promovida pela Paróquia Santa Luzia, com apoio cultural da Prefeitura de Ribeirão Pires. O evento, bem como a tricentenária Capela, integra o Circuito Religioso da cidade, que fomenta a atividade turística por meio de espaços e tradições da Estância.