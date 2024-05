Moradores do Jd.Calux reclamam da falta de abastecimento de água há dias

"Somos mais de 5 mil famílias só aqui. Na comunidade, já estamos com dificuldade", desabafa o auxiliar administrativo Everaldo Vieira, que mora há 30 anos no Jardim Calux em São Bernardo e está sem água por três dias. A Sabesp anunciou um reparo que interromperia temporariamente o abastecimento na cidade, assim como em Diadema e parte de Santo André, na segunda (29). Entretanto, na noite do mesmo dia em que o serviço retornou (30), um novo informe de manutenção emergencial foi emitido. Segundo a companhia, a normalização é prevista agora apenas para a madrugada de amanhã.

Ambas intervenções foram relacionadas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande.

Questionada pelo Diário, a Sabesp reforçou que o corte que impacta três cidades no Grande ABC, afetará em Santo André principalmente os bairros: Valparaíso, Junqueira, Vila Florestal, Vila Edilsa, Jardim Alvorada, Cristiane, Jamaica, Gamboa, Paraíso, Vila Gilda, Assunção e Vila Progresso.