Deputados se mobilizam para que Estado envie repasses ao Nardini

Os deputados estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania), Atila Jacomussi (União Brasil) e Rômulo Fernandes (PT) se mobilizaram para garantir que o governo de São Paulo cumpra a promessa de enviar repasse mensal de R$ 1,5 milhão ao Hospital Municipal Doutor Radamés Nardini, em Mauá, por um ano. O convênio firmado em dezembro do ano passado pela Secretaria de Saúde do Estado tinha início previsto para janeiro, mas, após quatro meses, a unidade hospitalar segue sem o aporte.

Indignados com a demora, os três representantes do Grande ABC na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) se posicionaram sobre o caso. Na quarta-feira (17), a deputada Ana Carolina Serra protocolou ofício ao secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva. No documento, reforçou que o hospital tem apresentado alto volume de atendimentos, o que sobrecarrega e compromete a qualidade do serviço.

“Já tinha pedido emenda ao Nardini, mas, como vi as matérias do Diário, decidi reforçar (com ofício) a situação que o hospital vem enfrentando. Queremos sensibilizar a Pasta para mostrar que cada centavo vai fazer diferença. A ideia é sempre fortalecer o diálogo com o governo do Estado para mostrar que o dinheiro será bem empregado. Somos eleitos para defender todos os municípios. Não tem isso de eu ser deputada só de Santo André. Estamos falando sobre saúde e dignidade. Não dá para fechar os olhos para isso”, diz Ana Carlina.

A Prefeitura de Mauá gasta mensalmente R$ 10 milhões para manter o Hospital Nardini. A unidade realiza 1.200 internações por mês, sendo que 20% representa pacientes que não moram em Mauá. O montante do Estado, com envio por 12 meses, totalizaria R$ 18 milhões à cidade.

“O Diário tem mostrado a importância do Hospital Nardini. Às vezes, as pessoas não têm a dimensão da complexidade da unidade, que é uma referência. O governo do Estado não está olhando com carinho para a cidade de Mauá. Essa é a nossa grande decepção: a postura que o governador tem tido com as demandas que não são só de Mauá, mas também de todas as pessoas que recebem atendimento neste hospital”, afirma o deputado Rômulo Fernandes.

Inicialmente, a administração municipal havia solicitado repasse de R$ 3 milhões mensais. No entanto, ficou acordado que o aporte seria de metade desse valor por mês por um ano a partir de janeiro. Ao Diário, o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo informou que a formalização do convênio com o município de Mauá, para a realização de ações de custeio do Hospital Doutor Radamés Nardini, “encontra-se em avaliação técnica pela Pasta”.

Segundo Rômulo Fernandes, ele e o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), se reuniram no dia 9 de abril com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, para debater o tema.

“Pedimos ajuda (a ele) no sentido de sensibilizar o governador para que isso (repasse de recursos) aconteça o mais rápido. Ele pediu um tempo para dar uma olhada e se comprometeu a nos atender novamente na semana que vem. Essa é nossa expectativa. Na segunda (22) ou terça-feira (23), devemos ligar para confirmar, mas há esse compromisso dele. Espero que seja um retorno positivo.”

Fernandes diz que não formalizou ofício porque aguarda o retorno de Kassab. “Estou acreditando nele, que vai cumprir o que falou. Ele é a pessoa de confiança do Tarcísio. Se não cumprir, vamos entrar com ofício e requerimento, que são os instrumentos que podemos usar aqui.”

O deputado estadual Atila Jacomussi se diz “indignado” com a demora e solicita posicionamento detalhado da Secretaria de Saúde do Estado sobre o caso. “O governador Tarcísio de Freitas autorizou o convênio e deu uma ordem ao secretário de Saúde. Quem tem que responder o motivo de não ter mandado dinheiro até agora é o secretário. Se ele está desobedecendo a palavra do governador, alguma coisa está errada. Se o secretário não respeita o governador, ele não pode mais ser secretário. Também quero saber se a Prefeitura de Mauá entregou todos os documentos (necessários para o repasse). O governador deu a palavra para Mauá”, declara Jacomussi. “Vou no plenário cobrar isso na terça-feira (23). Vou questionar via requerimento na Comissão de Saúde da Assembleia (Legislativa do Estado de São Paulo).”

Para o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o envio de investimentos ao Nardini mostra o compromisso do Estado com o Grande ABC. “Esperamos que o governador (Tarcísio de Freitas, do Republicanos) mande os recursos para que possamos atender às necessidades da população que utiliza o Hospital Nardini. Se o governo do Estado tem compromisso com a nossa região, precisa enviar o dinheiro.”