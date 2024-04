Com lei do ex, AD Santo André é derrotada pelo Sampaio

A AD Santo André sofreu outra dura derrota na LBF (Liga de Basquete Feminino). Na abertura do returno, as andreenses foram derrotadas pelo Sampaio Basquete por 80 a 64 e conheceram o quinto revés na competição. Já as maranhenses seguem absolutas na liderança.

O bom público presente no Ginásio Laís Elena (Dell’Antonia), viu a lei do ex entrar em quadra e fazer a diferença. Duas ex-Santo André acabaram com o jogo. A pivô Sassá foi a MVP (sigla em inglês para a melhor da partida) com 20 pontos, nove rebotes e sete assistências. Já a armadora Lays foi a cestinha do jogo com 22 pontos. Pelo lado andreense, o destaque foi a ala/pivô Melissa que anotou 15 pontos, pegou oito rebotes e deu uma assistência.

A exemplo da última partida contra o Ituano, quando as andreenses foram superadas por grande diferença no primeiro quarto, nesta quinta-feira (18) a história se repetiu. O time da região iniciou lento, exagerando nos erros de transição e não convertendo bolas. Já Sampaio, com começo arrasador, se aproveitou das falhas das andreenses e abriu vantagem. O primeiro quarto terminou 27 a 13, o segundo 46 a 29 e o terceiro 64 a 42. No fim, a diferença de 16 pontos refletiu bem a performance de cada equipe em quadra.

NA próxima rodada a AD Santo André terá outra pedreira pela frente. Recebe o vice-líder Sesi Araraquara na terça-feira (23), às 19h30, também no Dell'Antonia.