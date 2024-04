Avante declara apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima para prefeito

O Avante declarou apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima (Podemos) para prefeito de São Bernardo. O anúncio foi feito durante uma plenária no Jardim do Mar na noite desta quinta-feira (18) pelo presidente municipal do partido, Gamão Almeida, e pelo presidente estadual, Josué Tavares.

Além dos representantes do diretório municipal e estadual, o evento também contou com a presença do vereador Palhinha e de Zana Lima, esposa do pré-candidato a prefeito e presidente do Partido Mulher Brasileira de São Bernardo.

"Mais um apoio de peso à nossa pré-candidatura a prefeito. Fico muito feliz porque é um projeto de muitas mãos, para muitas pessoas, na defesa da continuidade de um trabalho que mudou para melhor a nossa cidade. Esse é projeto não é só meu, mas de um grupo muito amplo de pessoas que também contribuíram para essa transformação", afirmou Lima.

Ao anunciar o apoio ao pré-candidato do Podemos, Gamão ressaltou que Lima é quem mais conhece a cidade e quem tem mais legitimidade para governá-la.

"Falar do Marcelo é muito simples por ter vivido no mesmo bairro, conhecer a história dele, que é de muita luta. É um cara que veio da periferia, que é justo, honesto e trabalhador. Ele tem experiência, fez muitas obras e ações para melhorar São Bernardo nesses últimos anos como vice-prefeito, ao lado do prefeito Orlando, e pode fazer muito mais. Ele é a pessoa mais preparada, hoje, para continuar levando nossa cidade para frente", disse o presidente municipal do Avante.

“Marcelo sempre tratou o Avante com respeito e nós estamos juntos nessa caminhada. Algumas pessoas perguntaram o porquê da escolha do Marcelo. Porque é um projeto vencedor aqui para São Bernardo do Campo”, reforçou Tavares.

Além do apoio do Avante, Lima conta com o apoio do Agir, PMB (Partido da Mulher Brasileira) e do PRTB (Partido Renovador Brasileiro).

O pré-candidato a prefeito ainda recebeu o apoio da maior parte do grupo de situação na Câmara Municipal. Os vereadores Danilo Lima, presidente da Casa; Ivan Silva, líder do Governo; Joilson; Gordo da Adega; Palhinha; Netinho; Dr. Manoel; Toninho Tavares; Fran Silva; Burguês; Aurélio; Ary; Henrique Kabeça; e Léo RR.