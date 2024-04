Paulo Serra faz vistoria final no Parque Sérgio Cyrino

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), esteve ontem na praça da Avenida Atlântica, no bairro Valparaíso, que está sendo transformada no Parque Dr. Sérgio Cyrino da Silva, para a vistoria final das obras. A inauguração do espaço está prevista para o próximo dia 27. O complexo terá pista de caminhada, cancha de malha, além de uma gigante pista de skate. “A gente tira mais um sonho do papel para essa região e para a cidade de Santo André”, disse.

A construção da estrutura de quase 1.000 metros quadrados tem sido acompanhada de perto por nomes de destaque na modalidade, como o skatista andreense Sandro Dias, o Mineirinho. A pista vai abranger todos os tipos de praticantes, independentemente da experiência e do estilo. “Aqui começou o skate de Santo André. Além de manter aquela minirrampa histórica, estamos construindo um complexo de skate”, afirmou o líder do Executivo andreense.

Além das pistas de skate e das demais estruturas já citadas, o parque vai disponibilizar aos andreenses espaço pet, playground, playground adaptado, quadra poliesportiva e novos banheiros que estão sendo construídos do zero. Tudo com iluminação LED e monitoramento, proporcionando segurança para as famílias. “Uma área de esporte, cultura e lazer completa”, disse Serra.

Por se tratar de um parque, a área verde vai contar com diversas outras estruturas, tanto novas como também algumas antigas serão reformadas, atendendo às demandas da população que já frequentava a praça.

O investimento total nessas intervenções será de quase R$ 4 milhões (R$ 3.938.516,33), custeados pelo próprio município. Assim que terminadas as intervenções e concluída a transformação em parque, o espaço ficará sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.