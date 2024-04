Vinicius Papareli está pronto para a 1ª Etapa da Stock Series

Finalmente a Stock Car Series dará a largada para a temporada 2024. E o Grande ABC estará representado na categoria que dá acesso à divisão principal da modalidade. Vinicius Papareli, de 25 anos, piloto de Ribeirão Pires, se diz preparado para enfrentar a adrenalina da primeira etapa do ano. “Estou ansioso. Pretendo manter a crescente evolução que alcançamos em 2023. Com ajustes no carro e mudanças no formato das corridas, estou confiante de que poderei competir pelas primeiras posições, buscando o título e a promoção para a categoria principal, a Stock Car Pro”, afirma Papareli.

A Stock Car acelera neste fim de semana em Interlagos e o piloto da RTR Sport Team não esconde a emoção. “Interlagos é uma pista desafiadora, com curvas de diversas velocidades. É um local especial para mim, onde assisti minha primeira corrida. Competir lá é a realização de um sonho. Estou extremamente feliz e animado com este desafio.”

O calendário da Stock Series de 2024 apresenta novidades. Pela primeira vez, o campeonato contará com sete etapas. Agora, durante as etapas, haverá duas baterias de 25 minutos e uma com 20, sendo três treinos com 25 minutos de duração.

Dois treinos livres da Stock Series acontecem nesta sexta-feira (18), às 9h15 e às 16h15. O terceiro será no sábado às 7h50, com treino classificatório acontecendo às 11h. A corrida 1 também será no sábado às 12h. Já as corridas 2 e 3 acontecem no domingo, às 9h e às 9h40, respectivamente.