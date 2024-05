Corinthians é pressionado, mas vence e abre vantagem

Pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu ontem um importante resultado fora de casa. Venceu o América-RN na Arena das Dunas por 2 a 1 e agora só precisa de um empate em casa para avançar às oitavas de final do torneio. Os gols foram marcados por Bruno Bidon e Cacá. O time potiguar abriu o placar com Marcos Ytalo, que bateu de fora da área e a bola desviou em Norberto enganando o goleiro Carlos Miguel.

Apesar da vitória, o Timão não foi superior na partida. Aquele dito popular sobre “um placar mentiroso” poderia ser muito bem aplicado nesse jogo. O time potiguar foi melhor, sobretudo no primeiro tempo. Dominou grande parte do período e levou muito perigo ao gol de Carlos Miguel, que foi o melhor jogador da noite. Somente na primeira etapa, o arqueiro fez três defesas fundamentais para evitar que o América ampliasse o placar.

O Corinthians também teve alguns bons momentos, mas encontrou mais dificuldades para chegar à meta adversária. Além do gol de Breno Bidon, colocou uma bola no travessão após cabeçada de Félix Torres.

No entanto, ao final do primeiro tempo, a sensação era de injustiça com o placar terminando em igualdade, tamanha foi a superioridade do time nordestino.

Na segunda etapa, o enredo inicial foi o mesmo. O América se arriscando em busca da vitória e o Corinthians encurralado, batendo cabeça na defesa. Mais uma vez o goleiro Carlos Miguel teve participação importante para evitar a derrota. Na pressão ofensiva, até bola na trave o time potiguar colocou. Porém, como diz o ditado “quem não faz toma”, o Timão em uma de suas subidas para o ataque virou o marcador, após cobrança de escanteio de Matheus Bidu e cabeçada de Cacá.

Não demorou muito e o América chegou ao empate também em cobrança de escanteio e cabeçada de Matheus Ferreira. O gol, porém, acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento. Após esse lance, o time paulista conseguiu controlar bem a partida e volta para casa com importante resultado na bagagem.

Agora, o Timão volta a centrar foco no Brasileirão. No sábado recebe o Fortaleza, na Neo Química Arena, às 16h. Já a partida de volta da Copa do Brasil contra o América acontecerá no dia 21 deste mês, também em São Paulo.