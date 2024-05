Mauaense e Mauá têm oportunidade neste sábado de encostar na liderança

Grêmio Mauaense e Mauá FC têm hoje a chance de se aproximar da liderança da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Em segundo lugar no Grupo 3, com sete pontos, a Locomotiva recebe o Mantiqueira, a partir das 15h, no Estádio Pedro Benedetti. Se vencer, chega aos mesmos dez pontos do líder Ecus, que recebe o Atlético Mogi amanhã, em Suzano.

Já o Mauá FC, na terceira colocação, com cinco pontos, vai a Mogi das Cruzes para medir forças com o União Mogi, em quarto, com quatro, às 15h.