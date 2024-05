Com mistão, São Paulo visita Águia de Marabá

Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta hoje, às 19h30, o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém. Devido à sequência de viagens que o time será obrigado a fazer nos próximos oito dias, com ida a Salvador já no domingo para encarar o Vitória e logo em seguida para o Chile para enfrentar o Cobresal pela Libertadores, o técnico Luis Zubeldía optou por levar uma equipe mista para o Norte do País.

O treinador, porém, não descarta escalar uma equipe totalmente reserva e utilizar alguns titulares apenas se necessário.

“É provável que tenha rotação, tenho que descansar alguns jogadores que vêm com desgaste importante de viagem e jogos. É momento de rodar a equipe para poder jogar quinta em boa condição, domingo em boa condição e depois no jogo da Libertadores em boas condições”, disse Zubeldía ao GE.

Nesta semana o elenco foi surpreendido com a gravidade da lesão do lateral Welington, que deixou o campo com dores no clássico contra o Palmeiras. Exames confirmaram lesão ligamentar no tornozelo direto, o que deve deixar o atleta afastado por até 90 dias. Rafinha, Lucas Moura, Wellington Rato e Pablo Maia também seguem no departamento médico.

Essa será a primeira vez que São Paulo e Águia de Marabá se enfrentam na história. O jogo de volta está marcado para 22 de maio.