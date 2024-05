Charge - 17 de maio de 2024

Em pouco mais de 12 horas, o Brasil perdeu ícones do jornalismo esportivo: o narrador Silvio Luiz, o apresentador Antero Greco e o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho.

Silvio Luiz era conhecido pelo humor e bordões como ‘Olho no lance’ e ‘Pelo amor dos meus filhinhos’ durante a narração das partidas. Ele morreu na manhã de ontem, aos 89 anos, no Hospital Oswaldo Cruz, em decorrência de falência múltipla de órgãos. O corpo será sepultado hoje, às 9h, no Cemitério Gethsêmani, na Capital.

Ainda ontem, o País também se despediu de Antero Greco, que ficou conhecido como comentarista e apresentador da ESPN, formando uma dupla histórica com o jornalista Paulo Soares. Greco morreu aos 69 anos, vítima de um tumor no cérebro, contra o qual lutava desde 2022. Trabalhou também por muitos anos no jornal O Estado de S.Paulo.

Já o carioca Apolinho morreu na noite da última quarta-feira, aos 87 anos,vítima de câncer no fígado. O radialista foi o criador de uma das expressões mais usadas nas goleadas até hoje, o ‘chocolate’. Flamenguista de coração, chegou a ser técnico do time em 1995, ano do centenário.