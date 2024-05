Confederação de Skate lamenta morte do são-bernardense Cácio Narina

Nesta quarta-feira (1º), a CKBK (Confederação Brasileira de Skateboarding) lamentou a morte do skatista são-bernardense Cacio Narina. Em nota, o grupo enalteceu o atleta como "um dos grandes incentivadores" da prática, destacando a iniciativa de Cacio na criação da Sessão Old School no Parque da Juventude de São Bernardo.

Aos 59 anos, na tarde de ontem, Cácio sofreu um infarto. Além de skatista profissional, ele era construtor de skateparks, já foi juiz da CBK e campeão brasileiro de Banks pelas categorias Old School.

Um dos principais destaque da carreira do são-bernardense também foi a fundação da marca de skate e acessórios Narina, junto a Gilberto Costa. Em seguida, Cacio criou em projeto solo a loja Naras.

O sepultamento de uma das referências do skate local acontecerá às 16h no Cemitério Vila Euclides (Rua Santa Adelaide, 130). Familiares se reúnem em velório desde às 11h30.