Com Zé Rafael e reservas, Palmeiras recebe Botafogo

Na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras recebe hoje o Botafogo-SP, às 21h30, no Allianz Parque. A novidade para o compromisso desta noite deve ser o retorno do meia Zé Rafael, que está fora da equipe desde a final do Paulistão, com lombalgia. O atleta participou integralmente do último treino antes do duelo.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira deve poupar alguns titulares visando o confronto do próximo domingo contra o Cuiabá, no Mato Grosso, e contra o Liverpool no Uruguai na próxima quinta-feira (9) pela Libertadores.

O meia Raphael Veiga, que não vive um bom momento na equipe, projeta um duelo difícil contra a equipe do Interior, assim como já foi no Paulistão.

“Os jogos da Copa do Brasil sempre são chatos, difíceis, e se não cuidarmos pode acontecer o que aconteceu em outros anos. Lógico que a gente não vai deixar que isso aconteça, mas hoje não tem mais equipe boba no futebol, todo mundo compete, todo mundo sabe jogar. No Paulista, ganhamos por 1 a 0 do Botafogo, e isso mostra o quão difícil foi o jogo. Acho que nessa sequência grande de jogos, o Abel vai fazer o melhor para quem jogar, vai escolher os 11 melhores jogadores para ajudar o time e jogar para ganhar”, disse à Gazeta Esportiva.

Palmeiras e Botafogo-SP já se enfrentaram 94 vezes na história, com 58 vitórias do Verdão, 12 empates e 24 triunfos dos botafoguenses.