CPTM terá alterações na circulação do Serviço 710 neste domingo

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 - que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) sem a necessidade de transferência de trens na estação Brás - devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão ocorrer neste domingo (21).

De acordo com a companhia, das 9h às 20h, o embarque e desembarque da estação Utinga acontecerá apenas pela plataforma 2 e na estação São Caetano acontecerá por meio da plataforma 3. As mudanças acontecem para execução de serviços da Prefeitura de São Caetano para reforma do Viaduto Independência.

Das 15h às 20h, os trens que circulam no sentido à Estação Jundiaí utilizam a plataforma 7 na Estação Palmeiras-Barra Funda. Já as composições que partem sentido no sentido Rio Grande da Serra usam a plataforma 6. As alterações ocorrem para obras de manutenção e modernização do sistema de sinalização e rede aérea na região da Estação Palmeiras-Barra Funda.