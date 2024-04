Após nascimento da filha, noivo de Fernanda Paes Leme publica primeira foto da bebê: Nossa

Como você acompanhou, a primeira filha da atriz Fernanda Paes Leme com o noivo Victor Sampaio nasceu durante a última quarta-feira, dia 17. A informação foi confirmada através dos Stories do pai babão que, agora, postou a primeira foto com a bebê.

No clique encantador, o empresário apareceu de roupas cirúrgicas enquanto segurava a pequena Pilar, que nasceu com pouco mais de três quilos e 50 centímetros. Na imagem, a filha de Paes Leme veste um conjuntinho de tricô todo em amarelo - com direto a touca fofíssima!

Nossa, escreveu Sampaio ao fazer a postagem.

Através das redes sociais, o casal foi parabenizado por diversos famosos pelo nascimento da menina. Entre eles, Giovanna Ewbank, que apresenta um podcast ao lado da atriz, e Bruno Gagliasso. Recentemente, o trio se envolveu em uma polêmica após Fernanda publicar um feliz aniversário ao ator onde revelava que os dois tinham se afastado.